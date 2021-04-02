У Зеленського відповіли, чи загрожує Україні тотальний локдаун

Україну не закриватимуть на загальнонаціональний локдаун, аби не зупиняти одразу всю країну. Натомість, і надалі за необхідності будуть вводити більш жорсткі обмеження в окремих регіонах чи містах.

Про це в п'ятницю, 2 квітня, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Ми йдемо місцевими локдаунами – окремими територіями, окремими областями. Цей приклад допомагає не зупинитися всій країні загалом. Є червоні зони в деяких областях, це не означає, що, наприклад, на Харківщині чи в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", – сказав політик.

Тимошенко додав, що такий метод є ефективним, та навів як приклад Івано-Франківську область, яка першою опинилася в "червоній" зоні, а тепер уже готова до виходу з найжорсткішого карантину.

"На прикладі Франківщини, яка побула кілька тижнів, практично місяць, у червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні й тримали б країну. Тому все-таки регіональні локдауни працюють", – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у Запоріжжі із суботи, 3 квітня, запроваджують низку нових обмежень у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 1 квітня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей із початку пандемії. Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 433 пацієнтів.