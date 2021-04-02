У Зеленского ответили, грозит ли Украине тотальный локдаун

Украину не будут закрывать на общенациональный локдаун, чтобы не останавливать сразу всю страну. Вместо этого и дальше при необходимости будут вводить более жесткие ограничения в отдельных регионах или городах.

Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Мы идем местными локдаунами – отдельными территориями, отдельными областями. Этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть "красные" зоны в некоторых областях, это не значит, что, например, на Харьковщине или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", – сказал политик.

Тимошенко добавил, что такой метод является эффективным, и привел в пример Ивано-Франковскую область, которая первой оказалась в "красной" зоне, а теперь уже готова к выходу из жесткого карантина.

"На примере Франковщины, которая пробыла несколько недель, практически месяц, в "красной" зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так мы бы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все-таки региональные локдауны работают", – отметил Тимошенко.

Напомним, в Запорожье с субботы, 3 апреля, вводят ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 1 апреля, от коронавируса умерло рекордное количество людей с начала пандемии. Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 433 пациентов.