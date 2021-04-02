В Україні зафіксували рекордне число смертей від коронавірусу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1 хвилина
986
Смертність в Україні

В Україні за минулу добу, 1 квітня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей з початку пандемії.

Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 433 пацієнтів. Попередній рекорд смертності був встановлений 30 березня – 407 смертей від COVID-19.

Найбільше заражених 1 квітня померло в Києві – 46, Одеській області – 44 і Дніпропетровській області – 36. У Херсонській області не зафіксували жодної смерті від COVID-19 за добу.

Смертність від коронавірусу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні циркулюють два нові штами: "британський" – по всій території, а "південноафриканський" виявили в двох областях.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаКоронавірус