В Україні зафіксували рекордне число смертей від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 1 квітня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей з початку пандемії.

Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 433 пацієнтів. Попередній рекорд смертності був встановлений 30 березня – 407 смертей від COVID-19.

Найбільше заражених 1 квітня померло в Києві – 46, Одеській області – 44 і Дніпропетровській області – 36. У Херсонській області не зафіксували жодної смерті від COVID-19 за добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні циркулюють два нові штами: "британський" – по всій території, а "південноафриканський" виявили в двох областях.