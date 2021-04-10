В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана

В Стамбуле (Турция) в субботу, 10 апреля, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Отмечается, что встреча происходит тет-а-тет.

"Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Турции, начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. По прилету в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской глава Украинского государства прибыл в резиденцию президента Турецкой Республики – дворца Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган", – сказано в сообщении.

Планируется, что лидеры стран должны обсудить обострение на Донбассе, Крымскую платформу, двустороннее сотрудничество двух стран.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Украина 24", после встречи президентов начнется встреча Стратегического совета высокого уровня руководства двух стран. Ожидается подписание ряда документов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что во время визита Зеленского в Турцию запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили войну на востоке Украины.