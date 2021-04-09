Перед встречей с Зеленским Эрдоган обсудил с Путиным Донбасс

В пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили войну на востоке Украины.

Об этом написали на официальном сайте президента РФ. Отметим, что звонок прошел накануне встречи Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на субботу, 10 апреля, сказано на сайте ОП.

В РФ сообщили, что Путин по просьбе Эрдогана изложил "российские подходы" к разрешению конфликта на Донбассе, который назвали "внутриукраинским кризисом". Глава страны-агрессора заявил, что единственным вариантом установления мира являются Минские договоренности и обвинил Украину в уклонении от их выполнения.

"Украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

Помимо Донбасса Эрдоган и Путин поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии, а также о борьбе с коронавирусом и поставках и возможном совместном производстве российской вакцины "Спутник V".

Напомним, что во время визита Зеленского в Турцию запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины.

В ходе телефонного разговора с Путиным Меркель потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение у восточной границы Украины, говорится в заявлении правительства Германии.