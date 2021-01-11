У США розглянуть відсторонення Трампа. Документ

Таша Адамович Політика 09:43, 11.01.2021 Оновлено: 09:44, 11.01.2021

У США заплановано передати на розгляд Конгресу резолюцію, в якій закликають віцепрезидента США Майка Пенса позбавити повноважень Дональда Трампа.

Відповідну пропозицію має передати конгресменам спікер палати представників Ненсі Пелосі, у понеділок, 11 січня, пише АВС. У документі уточнюється, що тимчасово взяти на себе президентські повноваження запропоновано Пенсу.

"Резолюція закликає віцепрезидента скликати та мобілізувати кабінет міністрів для приведення в дію 25-ої поправки, яка проголошує президента нездатним виконувати свої службові обов'язки, після чого віцепрезидент негайно приступить до виконання обов'язків президента", – говориться в заяві Пелосі.

Пенс має відповісти протягом 24 години. Якщо він не підтримає резолюцію, процедуру імпічменту Трампу почнуть невідкладно.

25 поправка до конституції США регулює правила передачі влади та визначає випадки недієздатності президента.

Копія резолюції про відсторонення Трампа
cdn.segodnya.ua

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