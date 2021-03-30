У Раді засудили погроми на Банковій та вимагають знайти винних
У вівторок, 30 березня, у Верховній Раді ухвалили постанову, якою засудили протестну акцію на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня біля Офісу президента України.
За постанову №5295 від 22.03.21 проголосували 237 народних депутатів. У документі вказано, що ВР зобов'яже Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань почати розслідування і надати юридичну оцінку протесту під будівлею ОП.
Правоохоронці повинні визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події в "заподіянні матеріальних збитків державному майну і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України".
Державне управління справами має в триденний термін подати в Раду інформацію про розмір шкоди, заподіяної будівлі ОП. Також ДУС разом з іншими органами влади повинні вжити заходів, спрямованих на відшкодування заподіяної майнової шкоди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 березня біля Офісу президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, але потім там відбулися погроми.
У пресслужбі президента заявили, що пошкодження будівлі ОП, яких було завдано під час недільних заворушень, оцінюються приблизно в 2 млн гривень. Наступного дня після акції, 21 березня, прохід до ОП перекрили правоохоронці.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження та є один затриманий.
Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і показали, який вигляд мав головний Офіс глави держави.