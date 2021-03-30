В Раде осудили погромы на Банковой и потребовали найти виновных

Во вторник, 30 марта, в Верховной Раде приняли проект постановления, которым осудили протестную акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, прошедшую 20 марта у Офиса президента Украины.

За постановление №5295 от 22.03.21 проголосовали 236 народных депутатов. В документе указано, что ВР обяжет Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований начать расследование и предоставить юридическую оценку протесту под зданием ОП.

Правоохранители должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в "причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины".

Государственное управление делами должно в трехдневные строки подать в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП. Также ГУД вместе с другими органами власти должны принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.

В пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.