У Раді визначилися з датою виборів мера Харкова

У Харкові позачергові вибори міського голови призначено на 31 жовтня 2021 року.

Про це йдеться в проєкті постанови №5292 від 22.03.2021, за яку у вівторок, 30 березня, проголосували у Верховній Раді голосами 249 народних депутатів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що переобраний на третій термін мером Харкова Геннадій Кернес 17 грудня 2020 року помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Раніше OBOZREVATEL писав, у кого є реальні шанси зайняти крісло мера після перевиборів і коли харків'яни зможуть вибрати наступника Кернеса.

Пізніше основними кандидатами на посаду міського голови було названо Михайла Добкіна й Ігоря Терехова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мерії Харкова повернули на місце декомунізований активістами барельєф Леніна.