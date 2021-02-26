Названы основные кандидаты на пост мэра Харькова

Основными кандидатами на пост городского главы Харькова являются секретарь горсовета Игорь Терехов и бывший мэр города и экс-нардеп Михаил Добкин.

Об этом пишет "Телеграф", отмечая, что 24 февраля на сессии Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года от COVID-19. Хотя дата выборов в городе не назначена, основные претенденты начали избирательную кампанию.

Терехов 10 лет был заместителем Кернеса и после его смерти временно исполнял обязанности главы города. Как пишет издание, чиновник уже пообещал достроить зоопарк, анонсировал производство трамваев на мощностях местного завода. Также он презентовал амбициозные инфраструктурные проекты, заявляя о поддержке возрождения футбольного клуба "Металлист".

Отмечается, что Терехов ведет кампанию по направлению на устранение трех препятствий, отделяющих его от победы на выборах: низкая узнаваемость, ассоциативность с Кернесом и Михаил Добкин.

Добкин широко известен не только в Харькове, но и во всей Украине. Однако в отличие от Терехова, он дистанцировался от Кернеса и даже имел конфликт с ним.

Отмечается, что предвыборная кампания экс-нардепа характеризуется рядом моментов. Например, за него должны проголосовать те же избиратели, что и за Кернеса про прошедших выборах. Добкин может говорить о том, что он вместе с Кернесом когда-то вместе "строили" Харьков и является продолжателем его политики.

В публикации также отмечено, что Добкин может делать упор, что он уже ранее был главой Харькова, а позже и целой области.

Среди других кандидатур рассматриваются бывшая глава Харьковской ОГА и народный депутат Юлия Светличная и бизнесмен, экс-нардеп Александр Фельдман.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто имеет реальные шансы занять кресло мэра после перевыборов и когда харьковчане смогут выбрать преемника Кернеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.