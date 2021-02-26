Названы основные кандидаты на пост мэра Харькова

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
17,0 т.
Названы основные кандидаты на пост мэра Харькова

Основными кандидатами на пост городского главы Харькова являются секретарь горсовета Игорь Терехов и бывший мэр города и экс-нардеп Михаил Добкин.

Об этом пишет "Телеграф", отмечая, что 24 февраля на сессии Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года от COVID-19. Хотя дата выборов в городе не назначена, основные претенденты начали избирательную кампанию.

Игорь Терехов

Терехов 10 лет был заместителем Кернеса и после его смерти временно исполнял обязанности главы города. Как пишет издание, чиновник уже пообещал достроить зоопарк, анонсировал производство трамваев на мощностях местного завода. Также он презентовал амбициозные инфраструктурные проекты, заявляя о поддержке возрождения футбольного клуба "Металлист".

Игорь Терехов

Отмечается, что Терехов ведет кампанию по направлению на устранение трех препятствий, отделяющих его от победы на выборах: низкая узнаваемость, ассоциативность с Кернесом и Михаил Добкин.

Михаил Добкин

Добкин широко известен не только в Харькове, но и во всей Украине. Однако в отличие от Терехова, он дистанцировался от Кернеса и даже имел конфликт с ним.

Отмечается, что предвыборная кампания экс-нардепа характеризуется рядом моментов. Например, за него должны проголосовать те же избиратели, что и за Кернеса про прошедших выборах. Добкин может говорить о том, что он вместе с Кернесом когда-то вместе "строили" Харьков и является продолжателем его политики.

Михаил Добкин

В публикации также отмечено, что Добкин может делать упор, что он уже ранее был главой Харькова, а позже и целой области.

Среди других кандидатур рассматриваются бывшая глава Харьковской ОГА и народный депутат Юлия Светличная и бизнесмен, экс-нардеп Александр Фельдман.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто имеет реальные шансы занять кресло мэра после перевыборов и когда харьковчане смогут выбрать преемника Кернеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

УкраинаХарьковАлександр ФельдманЮлия СветличнаяИгорь ТереховДмитрий ДобкинГеннадий Кернес