У МВС озвучили головні плюси поїздки Зеленського й Авакова в Катар

Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко назвав низку причин, через які глава МВС Арсен Аваков вирушив у Катар в межах підготовки візиту туди президента Володимира Зеленського.

Насамперед, за його словами, хоча б тому, що це країна №1 у світі за обсягом ВВП на душу населення, експорту зрідженого газу LNG і за розвіданими покладами природного газу. Поясненнями він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Це друга багата країна регіону Перської затоки після ОАЕ, з якою Україна ще 2 листопада 2018 року перейшла на безвіз. Але перша, із якою ми одночасно суттєво посилили співпрацю у правоохоронній сфері: боротьба із кіберзлочинністю, наркотрафіком, підготовка поліцейських, зокрема спецпризначенців. Для Катару, який амбітно виборов право проведення ЧС-2022 з футболу (будуть на ньому і українські поліцейські, і вболівальники, якщо наша збірна України з футболу потрапить), безпека на першому близькосхідному мундіалі – найвищий пріоритет. Особливо в умовах загалом традиційно неспокійного регіону", – написав Шевченко.

Він підкреслив, що Катар став високотехнологічною державою вже на такому етапі забезпечення правопорядку, коли не сам поліцейський (їх у країні тільки 35 тисяч) на вулиці є фактором безпеки, а тисячі камер спостереження, роботів та інших сучасних технологій.

"Коли ще 13 лютого 2004 року в столиці Катару Досі двоє агентів російських спецслужб підірвали у автомобілі лідера чеченського спротиву Зелімхана Яндарбієва, то катарці їх протягом місяця спіймали та засудили до найвищих строків тюремного ув'язнення. Щоправда, потім обміняли, але росіяни тоді вдалися до традиційного їхнього шантажу: затримали в РФ катарських спортсменів-борців буцімто за якісь злочини", – додав представник МВС, маючи на увазі те, що в сфері безпеки є чому повчитися й українцям у жителів Катару, "і їм у нас, які з РФ воюють понад 6 років".

Він висловив переконання, що за аналогією протистояння Катару із сусіднім "старшим братом" всього арабського світу – Саудівською Аравією, у цій країні добре розуміють українців, які "потерпають від близького за мовою, звичаями і релігією, великого, потужного, але агресивного сусіда – РФ".

Також Шевченко нагадав, що Катар – єдина країна регіону, яка послідовно в ООН підтримувала Україну, голосуючи за всі резолюції на її користь проти Росії.

"Саме тому Арсен Аваков втретє у Катарі і вперше у межах офіційного візиту президента України, який готувався дуже довго і був дуже потрібним і насиченим", – підсумував він.

Нагадаємо: міністр внутрішніх справ України обговорив із прем'єр-міністром Катару співпрацю між країнами в поліцейській, військовій та економічній сферах. Переговори проходили 16 березня під час зустрічі Арсена Авакова з шейхом Халідом бін Халіфом Аль Тані, який також є міністром внутрішніх справ, у межах підготовки візиту в Катар президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 квітня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до Катару.

В межах візиту Зеленський зустрівся з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема інвестиції у дороги та мости України, а також у будівництво LNG-терміналу.