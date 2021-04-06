Під час візиту Зеленського в Катар було підписано Меморандум про співпрацю

У вівторок, 6 квітня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Катару було підписано Меморандум про співпрацю щодо забезпечення безпеки осіб та об’єктів, які охороняються.

Документ стосується взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України та Емірською гвардією Держави Катар. Про це повідомили у пресслужбі Управління держохорони України.

У Меморандумі йдеться про співпрацю України та Катару в сфері охорони та безпеки, професійної підготовки кадрів та обміну інформацією під час здійснення державної охорони. З українського боку його підписав перший заступник начальника Управління державної охорони України Вячеслав Штучний.

"Цей документ допоможе врегулювати питання забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона в обох країнах", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко назвав низку причин, через які глава МВС Арсен Аваков вирушив у Катар у межах підготовки візиту туди президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 квітня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до Катару.

В межах візиту Зеленський зустрівся з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема інвестиції у дороги та мости України, а також у будівництво LNG-терміналу.