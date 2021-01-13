Тупицький повернувся до України без 'шоу'. Фото з аеропорту

Глава Конституційного суду Олександр Тупицький увечері 13 січня повернувся до України з ОАЕ, де він перебував на відпочинку.

Біля входу в термінал D аеропорту "Бориспіль" на нього чекали журналісти, однак глава КСУ не вийшов до них, пише "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами пасажирів рейсу, він одним із перших залишив аеропорт через верхній поверх. Вони зазнімкували його за столиком у Дубаї перед вильотом, уточнює PavlovskyNews.

Раніше глава Конституційного суду заявляв, що правоохоронці планували вручити йому підозру в аеропорту ввечері 13 січня, коли він повернеться з відпочинку. За його словами, на місце нібито мали прибути представники ЗМІ, а процедуру – перетворити на "шоу".

В Офісі генпрокурора зауважили, що він уже перебуває у статусі підозрюваного, тому проводити процесуальні дії вони не збиралися.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020 року в Офісі генпрокурора розповіли, що Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих свідченнях у кримінальному провадженні щодо заволодіння новими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Після цього, напередодні Різдва, 6 січня, голова КСУ полетів на відпочинок в ОАЕ. Його помітили на королівській віллі вартістю понад 300 тисяч гривень на добу. Пізніше суддя підтвердив, що перебуває за кордоном, але виправдався, що відпочиває із сім'єю в Дубаї не в дорогій віллі, а знімає номер у п'ятизірковому готелі.