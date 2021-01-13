Тупицький оголосив, коли йому вручать підозру, й анонсував 'шоу'

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що правоохоронці мають намір вручити йому підозру в аеропорту ввечері 13 січня.

Він уточнив, що отримав цю інформацію від джерел, які посилаються на Офіс президента, повідомляють на сайті суду. За словами глави КСУ, на місце нібито мають прибути окремі ЗМІ та громадські активісти, щоб створити "шоу".

"З огляду на зазначене, глава суду заявляє, що це є ще однією спробою дискредитувати його як суддю та голову КСУ. За його словами, це роблять для дестабілізації і блокування роботи суду з розгляду значущих справ, зокрема, справи щодо ринку землі", – йдеться в повідомленні.

Наприкінці грудня 2020 року в Офісі генпрокурора розповіли, що Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих свідченнях у кримінальному провадженні щодо заволодіння новими активами ЗАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Різдва, 6 січня, глава КСУ полетів на відпочинок в ОАЕ. Його помітили на королівській віллі вартістю понад 300 тисяч гривень на добу. Пізніше суддя підтвердив, що перебуває за кордоном, але виправдався, що відпочиває із сім'єю в Дубаї не в дорогій віллі, а знімає номер у п'ятизірковому готелі.

Потім у документах на відпочинок виявили невідповідності.