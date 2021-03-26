Понад 60% українців вважають Росію агресором і хочуть повернути Крим – опитування

В Україні більшість людей підтримують ідею про повернення окупованого Росією Криму. Зазначимо, що кількість людей із такою позицією поступово зростає з 2014 року.

Думками щодо півострова та РФ громадяни поділилися в опитуванні від соціологічної групи "Рейтинг". Його проводили в період 23-24 березня серед 2500 осіб віком від 18 років і старших.

Так, за повернення півострову до складу України виступають 68% опитаних. При цьому понад п'ята частина громадян – 21% – вважають, що із загарбанням Росією Криму треба змиритися.

У питанні відновлення водопостачання до окупованого півострову думки розділилися майже порівну: 45% підтримали ініціативу, 48% – виступили проти.

Більш єдині українці у тому, чи є Росія агресором. 71% опитаних згодні з таким твердженням, а 22% – протилежної думки. У результатах опитування вказано, що серед останніх переважають мешканці східних регіонів, виборці партій Шарія, Мураєва та ОПЗЖ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна може розглянути можливість подачі води на територію окупованого Криму за умови виникнення гуманітарної катастрофи на півострові.