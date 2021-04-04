Резніков: уже цього року в Росії стануться "тектонічні зміни"

У Росії вже цього року можуть відбутися події, які дадуть новий старт урегулюванню ситуації на сході України.

Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дом". За його словами, в Росії варто чекати серйозних змін.

"Я абсолютно серйозно кажу... Я ось відчуваю, стануться тектонічні зміни в Росії. Це моє глибоке відчуття, не переконання – відчуття", – сказав він.

Він додав, що це може дати початок і змінам у питанні повернення тимчасово окупованих територій Донбасу, зазначивши, що для досягнення миру потрібні дії з боку і Росії, і України.

Водночас підписання мирного договору, за словами Резнікова, це також початок нового етапу, оскільки повноцінна реінтеграція територій займе десятки років – 25 років щонайменше.

"Але не плутати деокупацію з реінтеграцією. Реінтеграція передбачає ментальне повернення людей. Реінтеграція передбачає розмінування територій, а це десятиліття. Економіку відновити, побудувати нові заводи, нові школи, нові теплоелектростанції. І багато чого іншого. Це десятки років", – пояснив він.

Також раніше Резніков висловив думку, що для розмінування окупованих територій на сході України знадобиться щонайменше 25-30 років. Він провів паралелі знаслідками збройного конфлікту у Хорватії, зазначивши, що минуло 25 років, а там досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій.

Раніше Резніков також повідомив, що за роки війни на Донбасі було завдано збитків на суму близько $120 млрд. Однак невідомо, скільки залишилося державного і комунального майна на окупованій території.

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