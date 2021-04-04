Резников: уже в этом году в России произойдут "тектонические изменения"

В России уже в этом году могут произойти события, которые дадут новый старт урегулированию ситуации на востоке Украины.

Такое мнение высказал вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Дом". По его словам, в России стоит ждать серьезных изменений.

"Я абсолютно серьезно говорю... Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – чувство", – сказал он.

Он добавил, что это может дать начало и изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса, отметив, что для достижения мира нужны действия со стороны и России, и Украины.

В то же время подписание мирного договора, по словам Резникова, это также начало нового этапа, поскольку полноценная реинтеграция территорий займет десятки лет – 25 лет минимум.

"Но не путать деоккупацию с реинтеграцией. Реинтеграция предполагает ментальное возвращение людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетие. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И многое другое. Это десятки лет", – пояснил он.

Также ранее Резников выразил мнение, что для разминирования оккупированных территорий на востоке Украины понадобится не менее 25-30 лет. Он провел параллели с последствиями вооруженного конфликта в Хорватии, отметив, что прошло 25 лет, а там до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий.

Ранее Резников также сообщил, что за годы войны на Донбассе был нанесен ущерб на сумму около $120 млрд. Однако неизвестно, сколько осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории.

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