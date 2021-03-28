Резніков: на розмінування окупованого сходу України піде до 30 років

Для розмінування окупованих територій на сході України знадобиться щонайменше 25-30 років.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у програмі "На самом деле: Украина" телеканалу "Дом", зазначивши, що вивчав досвід Хорватії з ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, який виник при виході країни зі складу Югославії. Він наголосив, що минуло 25 років.

"У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні, що цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км", – наголосив Резніков.

За його словами, суму, необхідну для очищення Донбасу від вибухонебезпечних предметів, можна буде назвати тільки після його звільнення та проведення повного аудиту. Але, з досвіду Хорватії, йдеться про сотні мільйонів євро.

Міністр нагадав, що фахівці зазначають: щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин наразі на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

"Якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", – акцентував він.

Раніше Резніков також повідомив, що за роки війни на Донбасі було завдано збитків на суму близько $120 млрд. Однак невідомо, скільки залишилося державного і комунального майна на окупованій території.

Крім того, в інтерв'ю OBOZREVATEL Резніков заявив, що мета окупантів на сході – зробити крок до знищення України як держави, бо вони хочуть панувати в кордонах колишньої Російської імперії. Водночас він не вірить, що Росія наважиться приєднати окуповані території Донбасу до себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого 2021 року троє військовослужбовців ЗСУ підірвалися на мінах і загинули на місці події. Внаслідок цього колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин ЗСУ повідомили про підозру.