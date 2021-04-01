Активізація окупантів на Донбасі: Пентагон і Держдеп підтримали Україну

У Міністерстві оборони США висловили стурбованість через ескалацію на Донбасі, а в Держдепартаменті виступили на підтримку України.

Зокрема, в Пентагоні звинуватили Росію в "дестабілізуючих діях, які зводять нанівець" домовленості про перемир'я. З такою заявою 31 березня на брифінгу виступив прессекретар оборонного відомства Джон Кірбі, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, він відреагував на загибель чотирьох українських військових.

"Я б сказав, ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, включаючи порушення перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", – сказав Кірбі.

Також в Міноборони прокоментували звіти про пересування російських військ біля кордонів України.

"(Ми) обговорювали нашу завнепокоєність цією зростаючою напруженістю і порушеннями перемир'я, а також регіональну напруженість із союзниками по НАТО", – зазначив прессекретар.

Він припустив, що це питання обговорювалося під час телефонної розмови між головою комітету начальників штабів Збройних сил США з начальником російського Генштабу.

Водночас відбулися переговори між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС розповів своєму американському колезі про систематичне загострення з російської сторони ситуації на Донбасі, в тому числі і про загибель чотирьох бійців ЗСУ.

Зі свого боку Блінкен запевнив, що США уважно стежать за діями Росії і продовжать підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, що 26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися численні відеозаписи про переміщення російської військової техніки до кордону з Україною.