Резніков назвав умову постачання води в Крим "цистернами та бочками"

Україна може розпочати постачання питної води до окупованого Росією Криму у тому випадку, якщо виникне реальна загроза для українських громадян, які там проживають. Необхідність забезпечення півострова водою мають визначити міжнародні гуманітарні місії.

Про це віцепрем'єр-міністр і міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами Резнікова, за необхідності Україна може організувати гуманітарні конвої під прапором Червоного Хреста для того, щоб забезпечити кримчан водою.

"Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ є – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний Хрест... Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", – сказав міністр.

Раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук також казав про те, що Україна може розглянути можливість подачі води на територію окупованого Криму за умови виникнення гуманітарної катастрофи на півострові.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз сказав, що президент РФ Володимир Путін може використати проблеми з водою в Криму для того, щоб тиснути на Україну чи навіть як привід для агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика компанія розпочала розвідку дна Азовського моря на наявність запасів прісної води. Її можуть застосовувати в побутових потребах для жителів анексованого Росією Криму.