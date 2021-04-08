Резников назвал условие поставки воды в Крым "цистернами и бочками"

Украина может начать поставки питьевой воды в оккупированный Россией Крыма в том случае, если возникнет реальная угроза для украинских граждан, которые там проживают. Необходимость обеспечения полуострова водой должны определить международные гуманитарные миссии.

Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью BBC News Украина.

По словам Резникова, при необходимости Украина может организовать гуманитарные конвои под флагом Красного креста для того, чтобы обеспечить крымчан водой.

"Цистерны, бочками, как угодно. Три КПВВ есть – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест...Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", – сказал министр.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук также говорил о том, что Украина может рассмотреть возможность подачи воды на территорию оккупированного Крыма при возникновении гуманитарной катастрофы на полуострове.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сказал, что президент РФ Владимир Путин может использовать проблемы с водой в Крыму для того, чтобы давить на Украину или даже как повод для агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупная компания начала разведку дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды. Ее могут применять в бытовых нуждах для жителей аннексированного Россией Крыма.