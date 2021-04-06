Чийгоз – про загрозу агресії з боку РФ: ми маємо справу з таким чудовиськом, як Путін

В окупованому Росією українському Криму наразі є дуже серйозні проблеми з водою. Однак для глави РФ Володимира Путіна вони та життя кримчан нічого не варті, натомість він може використати цей аспект для того, щоб тиснути на Україну чи навіть як привід для агресії.

Про це у вівторок, 6 квітня, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на "Еспресо.TV" заявив народний депутат від "ЄС", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Ми маємо справу з таким чудовиськом, як Путін. Тому є декілька аспектів, які дають цьому чудовиську, як сказати, божевільному, їх використовувати... Оце намагання проблему з водою виставити у світі як загрозу, якусь там гуманітарну в окупованому Криму – це є як інструмент. Тобто, приклад, привід, щоб там почати агресію", – сказав Чийгоз.

На думку нардепа, зараз не варто применшувати ризики вторгнення Росії в Україну, адже є підґрунтя для того, щоб агресор продемонстрував активізацію наступальних настроїв.

"Деякі аналітики кажуть, що прямого вторгнення не буде. Але ми знаємо, що є такі форми, які застосувались і на Донбасі, і в Криму, – це зелені чоловічки, це якісь добровольці, якісь козацькі формування", – пояснив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму визнали, що ресурсу водосховищ для Сімферополя "за наявних притоків і обмеженого водозабору" вистачить лише на 140 днів.