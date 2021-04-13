Глави МЗС Литви та Латвії приїдуть до Києва через скупчення військ РФ біля українського кордону

Міністри закордонних справ Литви і Латвії на цьому тижні прибудуть із візитами до Києва через військову активність Російської Федерації, яка продовжує стягувати озброєння до українського кордону.

Очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс прибуде в Україну в четвер, 15 квітня, повідомили в пресслужбі міністерства. Він зустрінеться з міністром закордонних справ нашої країни Дмитром Кулебою та іншими посадовцями.

Цей візит покликаний продемонструвати підтримку Латвією суверенітету України. Крім того, Рінкевичс зазначив, що дії Росії біля українського кордону загрожують ситуації з безпекою в регіоні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс теж приїде до Києва 15 квітня, пише Delfi. Своїм візитом він хоче висловити солідарність із Україною на тлі зростання напруги з боку РФ.

Ландсбергіс повідомив, що позиції країн НАТО щодо цієї ситуації різняться, у зв'язку з чим у середу, 14 квітня, глави МЗС та міністри оборони держав Альянсу зберуться для того, щоб узгодити спільну позицію для реакції на скупчення російських військ поблизу України.

"Поки в нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія буде вести себе агресивно, то буде відповідь", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму.