Мельник: Україна чекає на виконання обіцянки прийняти її в НАТО та зброї від Німеччини

Україна очікує, що країни НАТО виконають свою обіцянку прийняти її до Північноатлантичного альянсу, а Німеччина зважиться надати Києву сучасну зброю.

Про це в коментарі німецькому медіа-холдингу RND заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він зазначив, що обіцянку прийняти країну в НАТО було дано 13 років тому.

"Офіційний Київ очікує, зокрема від уряду Німеччини, виконання обіцянки, даної на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, – прийняти країну до Альянсу якомога швидше", – пояснив він.

Також на своїй сторінці у Twitter дипломат зазначив, що Німеччина, яка є четвертою за обсягом експортером зброї у світі, "повинна відмовитися від усіх відмовок і надати Києву сучасне озброєння для зміцнення обороноздатності й модернізації ЗСУ".

Нагадаємо, що міністерства оборони п'яти країн-членів НАТО провели переговори щодо ситуації навколо України, під час яких було порушено питання підтримки Києва у сфері безпеки і оборони. Йдеться про США, Великобританію, Канаду, Литву та Польщу.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами глави держави, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Литва висловила намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ). Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.