В Україні за добу зробили 18,5 тисяч щеплень: статистика за областями

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
6,4 т.
Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 24 березня, щеплення проти коронавірусу зробило 18 561 людина.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 155 587 українців. Вони всі, крім однієї людини, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе у Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1267, Одеській – 1235, Донецькій – 610, Житомирській – 1136 і Львівській області – 1032.

Щеплення проводили 183 мобільні бригади з імунізації і 457 пунктів щеплення. Станом на 24 березня 2021-го в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 341 952 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна за розрахунками зробленої кількості щеплень відстає від бажаних темпів імунізації майже на 100 тисяч доз, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаВакцинація в Україні та світіКоронавірусМіністерство охорони здоров'яВакцина від коронавірусущепленняМаксим Степанов