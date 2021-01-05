Конституційний Суд зробив нову заяву щодо указу Зеленського стосовно усунення Тупицького
Конституційний Суд України ухвалив заяву щодо ситуації, пов'язаної з указом президента України Володимира Зеленського про усунення з посади голови КС Олександра Тупицького.
Текст заяви виклали на сайті КС. У ній немає оцінки законності або конституційності указу глави держави.
Судді посилаються на Конституцію України, яка гарантує їм недоторканність.
Вони наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи КС.
Це також унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини.
Однак у документі нічого не сказано про те, чи будуть в КС виконувати президентський указ.
Окрім того, КС опублікував науковий висновок щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду України в кримінальному провадженні, підготовлений членами Науково-консультативної ради КСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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