Конституционный Суд сделал новое заявление по поводу указа Зеленского об отстранении Тупицкого
Конституционный суд Украины принял заявление по ситуации, связанной с указом президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.
Текст заявления выложили на сайте КС. В нем отсутствуют оценки законности или конституционности указа главы государства.
Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность.
Они подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС.
Это также сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.
Однако в документе ничего не сказано о том, будут ли в КС выполнять президентский указ.
Кроме того, КС опубликовал научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Офис генерального прокурора подозревает главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых его показаниях.
в СМИ появилась информация, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.
Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора для вручения подозрения.
У президента Зеленского ответили на "давление" судей и назвали главу КСУ "неадекватным".
Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславскийназвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ.
В Офисе генерального прокурора Украины, заявили, что Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого соответствует требованиями законодательства, а позиция КСУ необоснована.