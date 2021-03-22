Кабмін випустив офіційну заяву щодо погромів на Банковій

Олексій Тітофф Політика 13:52, 22.03.2021 Оновлено: 14:14, 22.03.2021

У Кабінеті міністрів засудили вандалізм і наругу над державними символами під час акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду. Зазначається, що неправомірні дії, які відбулися під будівлею ОП – неприйнятні й суперечать європейським цінностям, які закріплені в Конституції України.

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій і реалізовувати свої права виключно мирним шляхом. Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування події 20 березня і надання їм відповідної правової оцінки", – йдеться в повідомленні.

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