Кабмин выпустил официальное заявление по погромам на Банковой

В Кабинете министров осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства. Отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под зданием ОП – неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", – говорится в сообщении.

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