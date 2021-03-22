Кабмин выпустил официальное заявление по погромам на Банковой

Алексей Титофф Политика 13:52, 22.03.2021 Обновлено: 14:14, 22.03.2021

В Кабинете министров осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства. Отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под зданием ОП – неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.

  • В пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.

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