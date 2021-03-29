Єрмак попросив радника Байдена активніше допомагати Україні з Донбасом і Кримом

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником глави США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном обговорив окуповані Донбас і Крим, реформи в Україні, співпрацю двох країн та ін.

Бесіда відбулася в понеділок, 29 березня, повідомляється на сайті ОП. Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку та послідовну політику щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Байдена і представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас дуже важливе підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа", – сказав глава Офісу президента.

Єрмак поінформував про ситуацію з безпекою на лінії розмежування на Донбасі, а також про те, що 26 березня було вбито чотирьох українських військових. Він зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і кількості загиблих.

США могли б зіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів про припинення війни на Донбасі, додав він.

Про що ще говорив керівник ОП:

подякував Штатам за надання безпекової допомоги, підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.

зазначив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО та розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема, втрачаючи життя найкращих своїх громадян.

Що стосується реформ, які проводить Володимир Зеленський, то мета президента України – побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, вільної від корупції і впливу олігархів.

З ініціативи Зеленського створено Центр протидії дезінформації, його главу незабаром відрекомендують громадськості.

Радник президента США з питань нацбезпеки підтвердив важливість співпраці в питанні протидії дезінформації.

"Нам є чому повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці в цій сфері", – сказав він.

Салліван також відзначив зусилля України в проведенні реформ. США допомагатимуть країні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей, сказав він.

Також радник Байдена запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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