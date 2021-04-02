Байден уперше поговорить із Зеленським: Politico назвав дату

У п'ятницю, 2 квітня, відбудеться перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.

Глави держав обговорять зокрема велике скупчення військової техніки Росії біля кордонів України, пише видання Politico, посилаючись на джерела, обізнані про запланований дзвінок.

"Українські офіційні особи наполягали на телефонній розмові між Зеленським і Байденом протягом кількох тижнів, зокрема в недавній розмові між радником із національної безпеки Джейком Салліваном і головним помічником Зеленського Андрієм Єрмаком", – вказано в повідомленні.

Про Офісі президента України підтвердили факт дзвінка, який відбудеться ввечері в п'ятницю, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Ця бесіда стане вже не першою розмовою на високому рівні цього тижня. Раніше з українськими колегами поспілкувалися держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран у четвер, 1 квітня, провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, які відбулися за ініціативою американської сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.

У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті "спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів" на Донбасі.