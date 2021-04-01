Міністр оборони США зателефонував Тарану й пообіцяв допомогу в разі ескалації агресії РФ

Міністр оборони України Андрій Таран у четвер, 1 квітня, провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, які відбулися за ініціативою американської сторони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони на офіційному сайті. Крім того 1 квітня аташе з питань оборони Сполучених Штатів, Канади та Великобританії зустрілися з керівництвом військових структур України, поінформувало американське посольство в Києві у Twitter.

Зазначається, що вже вдруге за останні півтора місяця Таран та Остін обговорили напрями посилення взаємодії між країнами в сфері безпеки й оборони.

"Остін висловив стурбованість останніми діями Російської Федерації і передав міністру оборони України запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму, що триває", – вказано в повідомленні.

Також американський міністр підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Штати не залишать Україну наодинці й не допустять реалізації агресивних устремлінь РФ.

Про що розмовляв міністр оборони України з американським колегою:

військово-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування на Донбасі, в Криму та навколо держкордону;

події 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців;

системна ескалація безпекової ситуації в районі проведення ООС і небажання Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню;

конкретні напрями посилення взаємодії США та України в сфері безпеки й оборони.

Аташе з питань оборони США, Канади і Великобританії також зазначили, що уважно стежать за ситуацією, підтримують Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.

Як писав OBOZREVATEL, 20 березня відбулася попередня розмова міністрів оборони України й Америки. У США підтвердили підтримку країни в захисті від російської агресії.