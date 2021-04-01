Кулеба: нинішня ескалація РФ – наймасштабніша за останні роки

Україна та її партнери констатували системне загострення Росією безпекової ситуації в Донецькій і Луганській областях та в Криму, і нинішня ескалація є наймасштабнішою за останні роки.

Це відбувається на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі. Заяву про це в четвер, 1 квітня, зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його процитували на офіційному сайті МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що своїми діями РФ завела ситуацію в глухий кут, "вихід з якого тільки один: дипломатія".

"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно та беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", – заявив Кулеба.

Міністр вказав на те, що Україна разом із Німеччиною і Францією як посередниками в "нормандської форматі" роблять усе можливе, щоб спонукати РФ до конструктивного переговорного процесу.

За продовження Росією переговорів виступають й інші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО.

"Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним способам урегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", – підсумував глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.

У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.