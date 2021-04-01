Кулеба: нинішня ескалація РФ – наймасштабніша за останні роки
Україна та її партнери констатували системне загострення Росією безпекової ситуації в Донецькій і Луганській областях та в Криму, і нинішня ескалація є наймасштабнішою за останні роки.
Це відбувається на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі. Заяву про це в четвер, 1 квітня, зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його процитували на офіційному сайті МЗС.
Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що своїми діями РФ завела ситуацію в глухий кут, "вихід з якого тільки один: дипломатія".
"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно та беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", – заявив Кулеба.
Міністр вказав на те, що Україна разом із Німеччиною і Францією як посередниками в "нормандської форматі" роблять усе можливе, щоб спонукати РФ до конструктивного переговорного процесу.
За продовження Росією переговорів виступають й інші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО.
"Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним способам урегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", – підсумував глава МЗС.
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