Байден впервые поговорит с Зеленским: Politico назвал дату

В пятницу, 2 апреля, состоится первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Главы государств обсудят в частности большое скопление военной техники России у границ Украины, пишет издание Politico, ссылаясь на источники, осведомленные о запланированном звонке.

"Украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком", – сказано в сообщении.

О Офисе президента Украины подтвердили факт звонка, который состоится вечером в пятницу, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Эта беседа станет уже не первым разговором на высоком уровне на этой неделе. Ранее с украинскими коллегами пообщались госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.