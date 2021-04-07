Молитва на Благовіщення: як і що можна просити у Пресвятої Богородиці

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1 хвилина
4,6 т.
У Благовіщення читають особливі молитви, що возвеличують Божу Матір

У середу, 7 квітня, православні відзначають велике християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня не прийнято працювати – служителі церкви рекомендують відвідати богослужіння, а також приділити час добрим справам.

У Благовіщення читають особливі молитви, що возвеличують Божу Матір. Її традиційно просять про допомогу в скрутній ситуації, зцілення недуг, прощення гріхів, дарування кохання, сім'ї, дітей та про заступництво для них. OBOZREVATEL зібрав кілька текстів молитов, які варто щиро прочитати кожному вірянину в це світле свято.

Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення
Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення
Молитва до Пресвятої Богородиці про захист від злих духів
Молитва до Пресвятої Богородиці про захист від злих духів
Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці
Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці

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