З'явився новий мікротренд 2021. Фото

У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, перлів та намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020. І якщо в минулому сезоні вони носили більш стримані варіанти виробів, в цьому все з точністю навпаки.

Видання Elle пише, що в 2021 році стилісти рекомендують не боятися виглядати яскраво і багато експериментувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, такі світові зірки як Дуа Ліпа і Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою планети, є великими прихильницями таких аксесуарів.

Іграшкові прикраси можна як придбати в магазині, так і створити своїми руками. Якщо вибрати другий варіант, то з'явиться шанс придумати щось унікальне, скомбінувавши всі можливі кольори, фактури і довжину. Такий виріб допоможе підкреслити образ і виглядати чарівно.

Як повідомляв OBOZREVATEL: