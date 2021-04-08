Названо річ з 90-х, яка знову повернулася в моду. Фото

Кроп-топи з бандани, які мали неймовірну популярність у 90-х роках, знову актуальні.

Видання Daily Star пише, що такий фасон одягу мав великий попит серед світових знаменитостей. Наприклад, Бейонсе, Крістіна Агілера і Брітні Спірс були великими прихильницями топа, зробленого з бандани (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Цю деталь гардеробу стилісти рекомендують поєднувати з джинсами, спортивними штанами, кросівками та куртками. Тим не менш, це не заважає сміливим модницям експериментувати і носити топ зі спідницями, легінсами і туфлями на підборах.

Також у кроп-топах з'являлися на публіці моделі Анджеліна Анг (Angelina Ang), Дестіні Марі (Destiny Marie), Курт Уолдінг (Court Walding) і Лора Емі (Laura Amy).

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