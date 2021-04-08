Появился новый микротренд 2021. Фото

В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020. И если в прошлом сезоне они носили более сдержанные варианты изделий, в этом все с точностью наоборот.

Издание Elle пишет, что в 2021 году стилисты рекомендуют не бояться выглядеть ярко и много экспериментировать (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, такие мировые звезды как Дуа Липа и Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной планеты, являются большими поклонницами таких аксессуаров.

Игрушечные украшения можно как приобрести в магазине, так и создать своими руками. Если выбрать второй вариант, то появится шанс придумать нечто уникальное, скомбинировав всевозможные цвета, фактуры и длину. Такое изделие поможет подчеркнуть образ и выглядеть неотразимо.

Как сообщал OBOZREVATEL: