Модні колготки у 2021 році: названо топ-5 моделей

У 2021 році колготки стали одним із головних трендів сучасної моди. У новому сезоні актуальними будуть незвичайні принти, логотипи й різнокольорові моделі.

Такий практичний аксесуар не тільки комфортно сяде на вас, але й додасть образу більше стилю та краси. Про модні варіанти колгот у 2021 році – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Колготи в горошок

Такий принт у тренді вже не перший рік і вважається класикою. Є на будь-який смак – чорні, бежеві і навіть матові моделі. Вони будуть мати гарний вигляд у кожному луці.

Стрази

Це досить-таки сміливий варіант, але в той же час дуже стильний. У 2021 році популярними будуть колготи в сітку з невеликими камінцями. Їх можна надіти під однотонну сукню, спідницю і навіть джинси з дірками, і тоді ви точно підкорите тих, хто вас оточує.

Логотипи

У 2021 році дедалі більше актуальними стають колготи з логотипами відомих будинків моди. Наприклад, Gucci, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana та інші бренди активно почали представляти у своїх колекціях подібні моделі.

Кольорові колготи

Провідні модельєри часто використовують яскраві кольори для створення колготок. Найбільш трендовими у 2021 році будуть однотонні колготи щільної текстури.

Мереживні колготи повернулися з 80-х

Такі моделі відмінно поєднуються з модними в цьому сезоні чобітьми на грубій підошві. Колготи створені для тих, хто хоче підкреслити свою жіночність і зробити акцент на ногах.

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