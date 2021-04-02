Модні колготки у 2021 році: названо топ-5 моделей
У 2021 році колготки стали одним із головних трендів сучасної моди. У новому сезоні актуальними будуть незвичайні принти, логотипи й різнокольорові моделі.
Такий практичний аксесуар не тільки комфортно сяде на вас, але й додасть образу більше стилю та краси. Про модні варіанти колгот у 2021 році – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
- Колготи в горошок
Такий принт у тренді вже не перший рік і вважається класикою. Є на будь-який смак – чорні, бежеві і навіть матові моделі. Вони будуть мати гарний вигляд у кожному луці.
- Стрази
Це досить-таки сміливий варіант, але в той же час дуже стильний. У 2021 році популярними будуть колготи в сітку з невеликими камінцями. Їх можна надіти під однотонну сукню, спідницю і навіть джинси з дірками, і тоді ви точно підкорите тих, хто вас оточує.
- Логотипи
У 2021 році дедалі більше актуальними стають колготи з логотипами відомих будинків моди. Наприклад, Gucci, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana та інші бренди активно почали представляти у своїх колекціях подібні моделі.
- Кольорові колготи
Провідні модельєри часто використовують яскраві кольори для створення колготок. Найбільш трендовими у 2021 році будуть однотонні колготи щільної текстури.
- Мереживні колготи повернулися з 80-х
Такі моделі відмінно поєднуються з модними в цьому сезоні чобітьми на грубій підошві. Колготи створені для тих, хто хоче підкреслити свою жіночність і зробити акцент на ногах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше дизайнер Андре Тан назвав головні хіти весни 2021. Серед них – вирізи на одязі, сітка, масивні коміри та багато іншого.
Також Андре Тан назвав речі, які можуть зіпсувати образ. Це колготки з недоречним принтом, підробки відомих брендів, неправильно підібрані прикраси та інші речі.