Модные колготки в 2021 году: названы топ-5 моделей
В 2021 году колготки стали одним из главных трендов современной моды. В новом сезоне актуальными будут необычные принты, логотипы и разноцветные модели.
Такой практичный аксессуар не только комфортно сядет на вас, но и прибавит образу больше стиля и красоты. О модных вариантах колгот в 2021 году – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
- Колготы в горошек
Такой принт в тренде уже не первый год и считается классикой. Есть на любой вкус – черные, бежевые и даже матовые модели. Они будут хорошо выглядеть в каждом луке.
- Стразы
Это довольно-таки смелый вариант, но в то же время очень стильный. В 2021 году популярными будут колготы в сетку с небольшими камнями. Их можно надеть под однотонное платье, юбку и даже джинсы с дырками, и тогда вы точно покорите окружающих.
- Логотипы
В 2021 году все больше актуальными стают колготы с логотипами известных модных домов. Например, Gucci, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana и другие бренды активно начали представлять в своих коллекциях подобные модели.
- Цветные колготы
Ведущие модельеры зачастую используют яркие цвета для создания колготок. Самыми трендовыми в 2021 году будут однотонные колготы плотной текстуры.
- Кружевные колготы вернулись из 80-х
Подобные модели отлично сочетаются с модными в этом сезоне ботинками и сапогами на грубой подошве. Колготы созданы для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и сделать акцент на ногах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.
Также Андре Тан назвал вещи, которые могут испортить образ. Это колготки с неуместным принтом, подделки известных брендов, неправильно подобранные украшения и другие вещи.