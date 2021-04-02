Як насправді худнуть супермоделі Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та інші: розкрито секрети

Часом найкрасивіші жінки планети розкривають свої секрети краси й ідеальної фігури.І не завжди це жорсткі дієти і суворі обмеження.

Як скидають зайву вагу Міранда Керр, Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Джіджі Хадід та інші знамениті моделі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Супермодель, яка працювала з Dior, Gucci і Valentino, була на обкладинках Harper's Bazaar та Elle, за свою багаторічну модельну кар'єру перепробувала неймовірну кількість дієт. До того ж Наталія не приховує, як харчується, щоб залишатися стрункою. Так, перед їдою Гоцій радить пити воду або настоянки з трав, щоб заповнити шлунок. Також вона рекомендує не вдаватися до дієт і голодування, відмовитися від ресторанів і готової їжі, а дотримуватися збалансованого харчування. На думку Наталії Гоцій, саме здоровий раціон без надмірностей у їжі допоможе мати свіжий і підтягнутий вигляд.

Колишній ангел Victoria's Secret австралійська супермодель Міранда Керр не раз ділилася в інтерв'ю, що своєю фігурою завдячує дисципліні. Вона не тільки постійно приділяє увагу спорту і йозі, але і тримає харчування під контролем. У її раціоні завжди є органічні овочі та фрукти, а основа щоденного харчування – це шпинат, авокадо, багато зелені та броколі.

Популярна модель за кілька років побудувала успішну кар'єру, якій може позаздрити багато хто. Водночас її успіх полягає не тільки в екзотичній зовнішності, але й у фантастичній фігурі. Красуні допомагає тримати себе у формі поширена система харчування, за якою Джіджі 6 днів на тиждень їсть різні низькокалорійні страви: яйця, смузі, салати з руколою тощо, але в один день дозволяє собі піцу і зайвий шматочок шоколаду. Це допомагає не тільки не набирати ваги, але й морально "не здаватися".

Топмодель і зірка реаліті-шоу про сімейство Кардаш'ян зізнається, що обожнює їсти. І часто дозволяє собі все, що захочеться. Водночас Кендалл має почуття міри, і навіть якщо вдень вона з'їла свій улюблений смажений сир, то ввечері дозволяє собі лише трохи легкого салату з куркою. Крім того, Дженнер пощастило з фігурою. Вона не схильна до повноти від народження.

Британська супермодель і подружка Джейсона Стетхема виросла на фермі і вважає саме цей факт своєї біографії вирішальним. Роузі може їсти тільки органічні продукти й не може прожити і дня без овочів. Також модель регулярно приділяє час спорту і пробіжкам. А ось якщо для роботи потрібно екстрено позбутися кількох кілограмів, то вона тимчасово вилучає зі свого раціону будь-які вуглеводи, сіль і цукор.

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