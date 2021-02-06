Джиджи Хадид призналась, что рожала дома в надувной ванной

Известная американская супермодель Джиджи Хадид рассказала, как она рожала дома из-за пандемии коронавируса. Звезда призналась, что ее домашние роды длились 14 часов в надувной ванной.

Джиджи Хадид стала героиней мартовской обложки Vogue, в котором дала откровенное интервью о своих родах. По словам модели, она планировала рожать в госпитале в Нью-Йорке, однако из-за опасности заражения COVID-19 дочь знаменитости появилась на свет дома, на семейном ранчо в Пенсильвании. К тому же, во время карантина в госпитале к роженицам в палату допускалось ограниченное количество человек, а значит близкие и семья Джиджи не могли бы находиться рядом, поэтому звезда выбрала домашние роды.

"Когда вы видите, как кто-то рожает, это смотрится немного по-другому. Я, наверное, выглядела как сумасшедшая или как животное. Когда Кхай наконец-то появилась на свет, Зейн буквально сразу поймал ее на руки", – рассказала модель.

Также Хадид призналась, что на родах присутствовали акушерка и ее помощница, а также сестра Белла, мама Иоланда и отец ребенка – Зейн Малик.

Также мама Джиджи Хадид Иоланда рассказала, что модель отказалась от помощи нянь и решила заботиться о ребенке самостоятельно.

"Она решила полностью заботиться о ребенке самостоятельно. И я думаю, что эта связь очень важна. Я горжусь тем, что вижу ее лицо в журналах, но увидеть, как она родила, было совершенно другим уровнем гордости. Я уже не смотрю на нее, как на дочь, я смотрю на нее, как на мать", – сообщила мама Хадид.

Стоит отметить, что о беременности Хадид стало известно в апреле. Джиджи познакомилась с Зейном около пяти лет назад на съемках клипа. У них сразу закрутился роман – дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года. А осенью стало известно о том, что модель родила девочку по имени Кхай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная жена Павлика рассказала, что думает о домашних родах.