У Києві на Подолі до ялинки вийшли натовпи людей. Фото і відео з місця

Незважаючи на пандемію коронавірусу, 2 січня на Контрактовій площі у Києві сотні людей зібралися біля ялинки.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події, не зважаючи на скасування масових гулянь у всій країні, на вулиці Сагайдачного можна побачити багато киян. Більшість з них – без захисних масок (щоб подивитися відео, докрольте до кінця).

Така ж ситуація і на Андріївському узвозі. За словами журналістки, такої кількості людей не було на Подолі навіть влітку.

Відзначимо, що через пандемію коронавірусу Новий рік і Різдво в столиці вперше зустрічали без фудкортів, великих концертів і масових гулянь. Ялинку на Подолі в цьому році прикрасили тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління столичної Госпродпотребслужби Олег Рубан допустив, що в столиці можуть закривати новорічні ярмарки, якщо на них не буде забезпечено виконання санітарних правил.