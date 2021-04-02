В КГГА рассказали, как будут принимать заявки на спецпропуска в транспорт

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Выдачей документов будет заниматься профильный департамент

В Киеве на выходных, 3 и 4 апреля, Департамент транспортной инфраструктуры будет принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, подать заявку можно будет с 08:00 до 18:00.

Спецпропуска смогут получить центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства.

Остальные получат документы в соответствии с ранее утвержденным порядком получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте.

Как сообщила Судебно-юридическая газета, в столице возле Департамента уже выстроилась большая очередь желающих, получить пропуска.

Очередь за спецпропусками.
Очередь движется медленно .

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 2 апреля, показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт. Всего будет выдано около 400 тысяч таких документов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 5 апреля введут жесткий локдаун.

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