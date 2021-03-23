Суд виніс рішення щодо одного з учасників погрому на Банковій
У вівторок, 23 березня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід письменнику, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владиславу Стафійчуку (Влад Сорд). За рішенням суду його відправили на цілодобовий домашній арешт.
Про це йдеться на сторінці активіста Сергія Стерненка у Facebook. Зазначимо, що Стафійчука звинувачують у тому, що під час акції протесту біля Офісу президента він розбив скло в дверях будівлі.
Раніше правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів акції біля ОП Сергію Філімонову.
Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля Офісу президента пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протест закінчився погромами, під час яких одну особу було затримано.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У пресслужбі президента заявили, що пошкодження будівлі ОП, яких було завдано під час недільних заворушень, оцінюються приблизно в 2 млн гривень. Наступного дня після акції, 21 березня, прохід до ОП перекрили правоохоронці.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження та є один затриманий.
У Верховній Раді назвали дату позачергового засідання через погроми на Банковій.
Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і показали, який вигляд мав головний Офіс глави держави.