Відомого своїми безглуздими виступами учасника "Х-фактор" затримали в метро Києва з липовим посвідченням. Відео

Дар'я Дурова Життя столиці 23:25, 5.04.2021 Оновлено: 23:46, 5.04.2021

Відомого учасника пісенного талант-шоу "X-фактор" Андрія Мацевка було затримано у Києві з підробленим пенсійним посвідченням, яке він нібито намагався використати, щоб зайти в метрополітен.

Про це в понеділок, 5 квітня, повідомив "Київ Оперативний" у Facebook. Автори спільноти поділилися відео, на якому чоловік заявив, що липове посвідчення йому "підкинув колишній друг" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Піснями цієї людини захоплюються мільйони. Інші – просто заздрять", – пожартував автор поста про виступи українця на талант-шоу.

На ролику, очевидно, знятому правоохоронцем, чоловік підтвердив свою особу та сказав, що зараз проживає в столиці. Щоправда, точну адресу він назвати не зміг.

Андрій Мацевко
Скриншот із відео

Мацевко визнав, що його затримали через посвідчення, яке знайшли в барсетці.

"Колишній... друг хотів мене підставити і це зробив... щоб мені зробити погано. Він підробив [посвідчення], він підробив собі, він підробив мені (я цього не знав), і підкинув мені в барсетку", – сказав чоловік.

Українець на сцені талант-шоу
Скриншот із відео

Мацевко стверджує, що його знайомий займався підробкою документів і знає, як це потрібно робити. Сам він нібито в громадському транспорті не їздить, бо ходить пішки.

Додамо, в 2015 році Мацевко потрапив у скандал. Його звинувачували в педофілії через те, що він приїхав у гості до 14-річного підлітка в Луцьк.

Відео зізнання чоловіка:

Скриншот

Запис виступу на талант шоу:

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