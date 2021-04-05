Відомого своїми безглуздими виступами учасника "Х-фактор" затримали в метро Києва з липовим посвідченням. Відео
Відомого учасника пісенного талант-шоу "X-фактор" Андрія Мацевка було затримано у Києві з підробленим пенсійним посвідченням, яке він нібито намагався використати, щоб зайти в метрополітен.
Про це в понеділок, 5 квітня, повідомив "Київ Оперативний" у Facebook. Автори спільноти поділилися відео, на якому чоловік заявив, що липове посвідчення йому "підкинув колишній друг" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).
"Піснями цієї людини захоплюються мільйони. Інші – просто заздрять", – пожартував автор поста про виступи українця на талант-шоу.
На ролику, очевидно, знятому правоохоронцем, чоловік підтвердив свою особу та сказав, що зараз проживає в столиці. Щоправда, точну адресу він назвати не зміг.
Мацевко визнав, що його затримали через посвідчення, яке знайшли в барсетці.
"Колишній... друг хотів мене підставити і це зробив... щоб мені зробити погано. Він підробив [посвідчення], він підробив собі, він підробив мені (я цього не знав), і підкинув мені в барсетку", – сказав чоловік.
Мацевко стверджує, що його знайомий займався підробкою документів і знає, як це потрібно робити. Сам він нібито в громадському транспорті не їздить, бо ходить пішки.
Додамо, в 2015 році Мацевко потрапив у скандал. Його звинувачували в педофілії через те, що він приїхав у гості до 14-річного підлітка в Луцьк.
Відео зізнання чоловіка:
Запис виступу на талант шоу:
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві з 5 квітня почав діяти локдаун через зростання захворюваності на коронавірус і збільшення госпіталізацій. Нові карантинні правила серед іншого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволено їздити лише за наявності спеціального проїзного посвідчення.
Тим часом через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі в столиці злетіли в 2-4 рази.
Крім того, на зупинках у Києві зібралися натовпи людей, а на дорогах утворилися затяжні затори.
Про інші карантинні заборони, які діють у Києві, читайте в нашому матеріалі.