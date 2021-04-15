ЗМІ назвали нове ім'я із санкцій РНБО

У четвер, 15 квітня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) ввели санкції проти київського бізнесмена Сеяра Куршутова.

Про це пише видання "Страна" в Telegram. За інформацією ЗМІ, Куршутов потрапив до другої частини списку осіб, причетних до контрабанди.

Сеяр Куршутов hvylya.net

Скриншот. "Политика страны" в Telegram

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на засіданні РНБО в таємному режимі обговорять ситуацію на Донбасі, а також розглянуть питання введення нових санкцій проти контрабандистів, кібербезпеку та спеціальні питання від президента України Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL: