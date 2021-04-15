СМИ назвали новое имя из санкций СНБО

София Закревская Личные финансы 18:13, 15.04.2021 Обновлено: 18:24, 15.04.2021

В четверг, 15 апреля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввели санкции против киевского бизнесмена Сеяра Куршутова.

Об этом пишет издание "Страна" в Telegram. По информации СМИ, Куршутов попал во вторую часть списка лиц, причастных к контрабанде.

Сеяр Куршутов
hvylya.net
Скриншот.
"Политика страны" в Telegram

Напомним, ранее стало известно, что на заседании СНБО в тайном режиме обсудят ситуацию на Донбассе, а также рассмотрят вопрос введения новых санкций против контрабандистов, кибербезопасность и специальные вопросы от президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц. Кто фигуранты списка – почитать можно здесь.

  • По словам президента Украины, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества. Глава государства заверил, что это первая, но не последняя "десятка".

  • Через два дня – 4 апреля – Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности.

  • Украина готовит процедуру депортации трех бывших граждан нашей страны, против которых СНБО ввел санкции из-за контрабанды.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Правительство должно немедленно расформировать Наблюдательный совет УЗ и назначить специалистов, – Бондарев

Арестович заявил, что "метит" в президенты Украины

Россиянам предложили попутешествовать по РФ вместо отмененных туров в Турцию

Байден ввел санкции против России и выслал 10 дипломатов

Как флавоноиды влияют на коронавирус SARS-CoV-2: зарубежные исследования