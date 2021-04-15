СМИ назвали новое имя из санкций СНБО

В четверг, 15 апреля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввели санкции против киевского бизнесмена Сеяра Куршутова.

Об этом пишет издание "Страна" в Telegram. По информации СМИ, Куршутов попал во вторую часть списка лиц, причастных к контрабанде.

Сеяр Куршутов hvylya.net

Скриншот. "Политика страны" в Telegram

Напомним, ранее стало известно, что на заседании СНБО в тайном режиме обсудят ситуацию на Донбассе, а также рассмотрят вопрос введения новых санкций против контрабандистов, кибербезопасность и специальные вопросы от президента Украины Владимира Зеленского.

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