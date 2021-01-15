Зеленський привітав українців зі справжньою зимою: у відповідь від нього вимагають знизити тарифи

Президент Володимир Зеленський привітав українців з тим, що в країну прийшла справжня зима. Однак у відповідь у глави держави вимагають знизити тарифи на комунальні послуги.

"Банкова. Нарешті зима. Ось тепер уже точно – з Новим роком!" – написав Зеленський у Instagram.

"Товаришу президенте, як вам відпочивалось? У той час, коли пенсіонерам нема за що хліб купити, тому що ви підвищили ціни за комунальні, а пенсії залишилися на тому ж рівні, ще й субсидії скасували", – зазначив davy_jones_xvll.

"Ага. Прям поділяю вашу радість! Тільки ось жити за що? Як і чим сім'ю годувати? Вам людям в очі не соромно дивитися? А батькам вашим за такого сина нічого не говорять сусіди, коли в платіжки дивляться? Як ви думаєте? Якщо, звичайно, думаєте ще!" – пише vadim_mvn_1974.

"Пане президенте, чому дитячі виплати затримують? Самі ви відпочиваєте, а діти що? 860 грн не можете виплатити, яких і так мало, так ви їх ще й затримуєте. Ми за вас голосували, сподівалися... І що ми бачимо? Вам не соромно?" – заявила julia_varnavskaja.

"У всій країні підвищилися ціни на продукти, дуже значно підвищилися. А зарплата на місці. Це сумно – не дозволяти собі нічого, крім продуктів", – повідомляє ravedoll.

"Приберіть цю публікацію, ви не в тому статусі, щоб виставляти вид зі свого вікна, людям цікаво, як можна оплатити комунальні платежі, бідні пенсіонери, вони в прямому сенсі слова виживають", – резюмувала Elena Listopad.

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Також люди обурені зростанням цін на продукти і затримкою соцвиплат Зеленський в Instagram

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