Зеленский поздравил украинцев с настоящей зимой: в ответ от него потребовали снизить тарифы
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с тем, что в страну пришла настоящая зима. Однако в ответ у главы государства потребовали снизить тарифы на коммунальные услуги.
"Банковая. Наконец зима. Вот теперь уже точно – с Новым годом!" – написал Зеленский в Instagram.
"Товарищ президент, как вам отдыхалось? В то время, когда пенсионерам не за что хлеб купить, потому что вы повысили цены за коммунальные, а пенсии остались на том же уровне, еще и субсидии отменили", – отметил davy_jones_xvll.
"Ага. Прям разделяю вашу радость! Только вот жить за что? Как и чем семью кормить? Вам людям в глаза не стыдно смотреть? А родителям вашим за такого сына ничего не говорят соседи, когда в платежки смотрят? Как вы думаете? Если, конечно, думаете еще!" – пишет vadim_mvn_1974.
"Господин президент, почему детские выплаты задерживают? Сами вы отдыхаете, а дети что? 860 грн не можете выплатить, которых и так мало, так вы их еще и задерживаете. Мы за вас голосовали, надеялись... И что мы видим? Вам не стыдно?" – заявила julia_varnavskaja.
"Во всей стране повысились цены на продукты, очень значительно повысились. А зарплата на месте. Это печально – не позволять себе ничего, кроме продуктов", – сообщает ravedoll.
"Уберите этот пост, вы не в том статусе, чтоб выставлять вид из своего окна, людям интересно, как можно оплатить коммунальные платежи, бедные пенсионеры, они ведь в прямом смысле слова выживают", – резюмировала Elena Listopad.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.
"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене.
Голубое топливо, по оценкам экспертов, будет дорожать до февраля 2021-го.
В декабре многие поставщики не изменили свои тарифы по сравнению с ноябрем, а некоторым удалось даже их снизить.